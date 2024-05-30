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Власти Казани признали нежилыми квартиры в шести домах в Новой Сосновке
Власти Казани признали квартиры в 6 домах в поселке Новая Сосновка нежилыми в связи с их аварийным состоянием. Распоряжения появились в новом электронном сборнике документов и правовых актов, опубликованном на сайте мэрии.
«Собственнику жилых помещений <...> после перевода их в нежилые помещения обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических, экологических и иных установленных законодательством требований», — сказано в документе.
Так, в списки попали дома № 4, 5, 7, 13, 14, 17 по ул. Мостотряд — в каждом из них по 4 помещения.
Ранее сообщалось о переводе квартир в пяти домах, расположенных по улицам Нижняя, Колымская, Бирюзовая и Мостотряд, в статус нежилых.
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