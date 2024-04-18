В Казани помещения и квартиры в пяти домах признали нежилыми

Власти Казани перевели жилые помещения в пяти домах, расположенных по улицам Нижняя, Колымская, Бирюзовая и Мостотряд, в нежилые. Распоряжение опубликованы в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

«Собственнику жилых помещений <...> после перевода их в нежилые помещения обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических, экологических и иных установленных законодательством требований», – сказано в распоряжениях.

Согласно таблицам, в доме №5 по ул.Нижняя в нежилые переведены 8 квартир, в доме №18 по ул.Колымская – 4 помещения, в доме №12 по ул.Колымская – 9 квартир, в доме №31 по ул.Бирюзовая – 6, в доме №3 по ул.Мостотряд (Новая Сосновка) – 4.