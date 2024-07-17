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Власти Казани приступили к ремонту Фестивального бульвара
Власти столицы Татарстана приступили к ремонту деревянной мостовой Фестивального бульвара у станции метро «Козья Слобода». Об этом пишет издание «Миллиард.Татар».
Как сообщал ранее «Татар-информ», в редакцию агентства обратились обеспокоенные состоянием мостовой жители Казани.
В городской Дирекции парков и скверов тогда заверили, что работы на проблемном участке начнутся «в ближайшее время» и будут завершены «до конца летнего сезона».
На сегодняшний день деревянную мостовую бульвара начали менять около здания №8 по улице Декабристов. Участки, реконструкция которых еще не началась, пока огорожены лентой.
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