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В Казани обещают отремонтировать Фестивальный бульвар до конца лета
В редакцию «Татар-информа» обратились жители Казани, обеспокоенные плачевным состоянием деревянного настила Фестивального бульвара рядом со зданием №2 по улице Декабристов, около станции метро «Козья слобода».
Заинтересовавшись проблемой, корреспондент агентства направил официальный запрос в пресс-службу мэрии столицы Татарстана.
На Фестивальном бульваре скоро — «до конца летнего сезона» — начнутся работы на проблемном участке, заверили в городской Дирекции парков и скверов.
«В ближайшее время начнутся работы по восстановлению деревянного настила. Работы планируется завершить до конца летнего сезона», — уточнили в дирекции.
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