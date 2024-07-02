В Казани обещают отремонтировать Фестивальный бульвар до конца лета

Фото: milliard.tatar

В редакцию «Татар-информа» обратились жители Казани, обеспокоенные плачевным состоянием деревянного настила Фестивального бульвара рядом со зданием №2 по улице Декабристов, около станции метро «Козья слобода».

Фото: milliard.tatar

Заинтересовавшись проблемой, корреспондент агентства направил официальный запрос в пресс-службу мэрии столицы Татарстана.

На Фестивальном бульваре скоро — «до конца летнего сезона» — начнутся работы на проблемном участке, заверили в городской Дирекции парков и скверов.

Фото: milliard.tatar

«В ближайшее время начнутся работы по восстановлению деревянного настила. Работы планируется завершить до конца летнего сезона», — уточнили в дирекции.