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Ру Тат
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Общество
30 июля 2022  08:10

Власти Казани попросили горожан не заходить на закрытую часть набережной Кабана

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Власти столицы Татарстана попросили горожан и гостей города не заходить на закрытую из-за риска обрушения подпорной стены часть набережной озера Кабан у здания театра имени Галиасгара Камала. Об этом сообщается в Telegram-канале «Благоустройство Казани».

«Сейчас необходимо обеспечить максимальную безопасность для жителей. Мы очень просим вас не заходить на закрытую часть набережной», — подчеркнули в Комитете внешнего благоустройства.

 

Фото: Telegram-канал «Благоустройство Казани»

«Специалистами был подготовлен отчет по итогам обследования, мы ждем дальнейших решений, связанных с выделением финансирования для производства восстановительных работ», — уточнили в организации.

Кроме того, комитет показал фотографии подземной технологической галереи между набережной Кабана и протокой Булак. Они позволяют понять, «какие дефекты здесь образовались со временем». 

 

Фото: Telegram-канал «Благоустройство Казани»

Галерея была построена примерно в 1960-х годах. Сейчас уровень воды в протоке снижен для проведения ремонта подпорной стены. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт подпорной стенки на Булаке в Казани обойдется в 30,5 млн рублей. Она обрушилась в апреле этого года из-за коррозии металла. Доступ к набережной Кабана ограничили позднее, в мае.

#Булак #набережная кабана
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