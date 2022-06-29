Ремонт подпорной стенки на Булаке в Казани обойдется в 30,5 млн рублей

Из бюджета Казани выделено более 30 млн рублей на ремонт подпорной стены на протоке Булака, обрушение которой произошло в апреле этого года из-за коррозии металла. Об этом «Татар-информу» сообщили в Комитете внешнего благоустройства города Казани.

«Работы финансируются в рамках муниципального контракта, объем финансирования составляет 30,5 млн рублей», — уточнил источник.

Сегодня вдоль проблемного участка убраны опоры освещения и чугунные ограждения, продолжается частичный демонтаж старой подпорной стены.

На месте обрушения на участке протяженностью 11 м специалисты подрядной организации — МУП «Городское благоустройство» — возвели новый армированный железный каркас и залили его бетоном. Всего специалисты проводят работы на участке протяженностью 80 метров.

Завершить восстановление подпорной стены планируется к концу сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заржавевшие крепления стали причиной обрушения подпорных плит на Булаке.