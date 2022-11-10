Власти Казани ожидают увеличения населения города до 2 млн человек

На сегодняшний день, согласно данным Всероссийской переписи населения, в Казани проживают 1,3 млн человек, а к 2050 году число жителей города достигнет 2 млн. Такой прогноз дал глава столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Самая компактная, управляемая и экономически оправданная модель — это город с населением в 2 млн человек», — заметил мэр, выступая на проходящей в Казани межрегиональной конференции для застройщиков «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности».

«Такая у нас задача, и основную роль в ее выполнении играют специалисты строительной сферы, именно вы двигаете прогресс. Благодаря знаниям и таланту застройщиков Казань сейчас такая», — добавил при этом Метшин.

В 2021 году в столице Татарстана ввели в эксплуатацию 1 253 506 кв. метров жилья, а за первые шесть месяцев 2022-го — более 594 тыс. кв. метров, что составляет примерно 62% от годового плана. Из них 346 тыс. кв. метров приходится многоквартирные дома. Всего в текущем году предполагается построить около 956 тыс. кв. метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Росреестр Татарстана в этом году поставил на государственный кадастровый учет 200 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 1,8 млн кв. метров.