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Ру Тат
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Экономика
10 ноября 2022  13:52
Александр Хевронин

Росреестр Татарстана в этом году зарегистрировал 200 многоквартирных домов

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Управление Росреестра по Татарстану в этом году поставило на государственный кадастровый учет 200 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 1,8 млн кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В нашей республике даже в непростых экономических условиях по-прежнему ведется активное строительство многоквартирных домов. Учитывая социальную составляющую, учетно-регистрационные действия в отношении МКД в Росреестре Татарстана — всегда на особом контроле», — заметила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Всего, согласно данным Росреестра Татарстана, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 22,8 тыс. имеющихся на территории республики домов суммарной площадью около 82,8 млн кв. метров.

#егрн #многоквартирные дома #Управление Росреестра по РТ
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