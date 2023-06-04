Казанцам рассказали, когда отремонтируют провал в дороге по улице Лукина

В Авиастроительном районе Казани на дороге по улице Лукина образовался провал. Жители жалуются, что по этой причине здесь регулярно собираются большие пробки. В ближайшее время проблема не решится – сейчас ведутся только подготовительные работы к ремонту коллектора, из-за которого и провалилась дорога.

Провал образовался из-за ветхости канализационного коллектора МУП «Водоканал», пояснили в пресс-службе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

«Как сообщили МУП „Водоканал“, на данный момент ведутся подготовительные работы. Ориентировочно закончат в конце третьего квартала этого года», — добавила пресс-служба районной администрации в соцсетях.

Напомним, что также в мэрии города назвали ориентировочные сроки благоустройства на уже отреконструированных участках дороги по ул.Чистопольская в ходе реконструкции 3-го Северного коллектора. По данным администрации, восстановить дорогу планируется до конца июня.