Власти Казани отреагировали на заявление перевозчиков о поломках старых автобусов

Фото: «Татар-информ»

В мэрии Казани отреагировали на заявление Ассоциации АТП РТ, которые пожаловались на частые поломки автобусов и призвали жителей заранее закладывать на дорогу больше времени. В администрации подчеркнули, что замена автобусов лежит на перевозчиках.

В комментарии под постом, который опубликовала Ассоциация АТП РТ в соцсетях, пришли сотрудники мэрии, которые напомнили, что замена транспорта должна происходить по инициативе транспортных предприятий.

«Как сообщают в Комитете по транспорту, к сожалению, транспорт приобретается самими перевозчиками, независимо от принадлежности», – подчеркнули представители администрации, призвав горожан отправлять замечания о работе общественного транспорта напрямую в профильный комитет.

При этом в мэрии согласились, что изношенный автопарк чаще выходит из строя, и для ремонта автобусов требуются запчасти. «Поэтому очень надеемся, что будет найдено финансирование на ее обновление», – заключили представители администрации.

Напомним, на этой неделе перевозчики заявили, что в Казани работает слишком старый транспорт, из-за чего только за июль с маршрутов сошли более 600 автобусов старше десяти лет. Из-за этого сбивается график их движения. Председатель ассоциации Сергей Темляков подчеркнул, что перевозчики ждут «приобретения 263 автобусов за счет бюджета РТ».