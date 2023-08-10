Перевозчики Казани из-за поломок автобусов призвали закладывать больше времени на дорогу

Фото: «Татар-информ»

С 1 сентября жителям и гостям Казани нужно заранее планировать время поездки из расчета на то, что автобусы могут задерживаться. Это связано с тем, что они часто ломаются – только за июль с маршрутов сошли 600 автобусов старше десяти лет, заявила Ассоциация АТП РТ.

По оценкам транспортных компаний, в сентябре пассажиропоток вырастет в среднем на 15-20%.

«Прошу пассажиров закладывать больше времени при планировании своего графика поездок. Для чего это нужно? Чтобы быть точно уверенным что на учебу, на работу или по делам приедете без опозданий», – обратился к пассажирам председатель ассоциации Сергей Темляков.

Автобусы старше десяти лет она назвал «головной болью», отметив, что ежедневно в Казани фиксируют от 15 до 30 сходов с маршрута из-за технических проблем. По словам Темлякова, в Казани 263 автобуса «исчерпали свой ресурс и требуют замены». Задействуют их на маршрутах: №№5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94.

«Надеемся, что в ближайшее время будет реализована программа обновления автобусного парка, о которой публично заявил министр транспорта Фарит Ханифов. Перевозчики вместе с пассажирами ждут приобретения 263 автобусов за счет бюджета РТ», – добавил Темляков.

Также в ассоциации подтвердили, что если автобус сошел с маршрута, то придется ждать следующий по расписанию. Уточнять информацию об изменениях расписания можно по телефону горячей линии: 275-30-50.