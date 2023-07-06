Казанские бизнесмены предложили Метшину «оживить» дворы по улице Баумана

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин совершил обход самой оживленной в городе улицы Баумана и ознакомился с проектами по благоустройству территорий, прилегающих к объектам общепита и торговым точкам. Местные предприниматели поделились с ним своими предложениями о том, как их можно облагородить. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Двор известного семейного кафе «Сказка» соучредитель заведения Михаил Шарипов предложил превратить в квартал, где казанские производители одежды, аксессуаров и других авторских изделий могли бы представлять свою продукцию или же разместить здесь музей, который познакомит туристов и местных жителей с интересными фактами о татарской кухне, Казани и знаменитых людях города с дополненной реальностью, а также разместить во дворе новые точки общепита. Метшин одобрил эти идеи, но поручил детально проработать концепцию и согласовать ее с владельцами соседних заведений.

Также градоначальнику предложили преобразовать участок улицы Кави Наджми на пересечении с улицой Баумана в творческое пространство, заняться озеленением, установить небольшую сцену, маленькие архитектурные объекты и проводить здесь уличные фестивали джазовой и симфонической музыки. С такой инициативой выступила соучредитель ООО «Парижский Дом Д’эль» Лариса Шулова.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Во время посещения мастерской «Кот Казанский», где организовали мастер-классы ручной лепки, кожевенного дела, плетения браслетов и живописи шерстью, мэр Казани смог оценить плоды работы предпринимателя Вячеслава Вдовина. Он поблагодарил Метшина за помощь в поиске помещения и его обновлении. Глава города заглянул также во дворы бара «Соль», ночного клуба Bazzar, ресторана «Бухта» и другие. Сейчас многие из них пусты и заброшены, поэтому бизнесмены предложили привести их в порядок, чтобы и там «закипела жизнь».

Особое внимание Метшин обратил на благоустройство дворовых территорий жилых зданий на Баумана, таких как дома №№ 22-24-26, которые будут модернизировать по республиканской программе «Наш двор». Она реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 2019 года.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«У территории есть такие минусы, как отсутствие четкого разделения парковочных мест и пешеходной зоны. В центральной части двора также расположена площадка ТКО, она просматривается с улицы Баумана», – доложила мэру столицы РТ архитектор Карина Нигматуллина.

«Мне, как местному жителю, какая бы радость была от Баумана, Булака? В первую очередь, хотелось бы жить в благоустроенном дворе. Уже деревья, цветы посадили. Давайте добавим зелени, света», – в ответ предложил он.