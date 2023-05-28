Власти Казани объяснили состояние Чайкового озера разрастанием тины и жарой

Очистка Малого Чайкового озера в Казани проводится регулярно, однако из-за погодных условий снова быстро загрязняется. На фоне жаркой погоды в водоеме активно разрастается тина, объяснили в мэрии города.

Жители в соцсетях пожаловались на грязный водоем, в том числе – на кучи мусора, отваливающиеся доски от пандусов и провалы на беговых дорожках.

«Как сообщает Дирекция парков и скверов, чистка озера производится, однако тина очень быстро разрастается из-за жары и отсутствия дождей. Парк от мусора убирают каждое утро, а также при необходимости дополнительно в течение дня», – ответили представители мэрии.

Доски от пандусов не отваливаются, возразили власти города, отметив, что если речь идет о пирсе, то подрядчик устранит замечание, как только уровень воды будет снижен. Что касается провалов, то парк-менеджеры подобные замечания не зафиксировали, ответили в мэрии и попросили скинуть фотографии, подтверждающие эту проблему.

Напомним, в августе 2021 года в Казани открылся обновленный парк «Малое Чайковое озеро» – тогда его посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Отмечалось, что это популярное место прогулок у жителей близлежащих домов, также здесь часто бывают пациенты городской больницы №7.