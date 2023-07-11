Власти Казани назвали причину загрязнения водоемов в городских парках

Водоемы в парках Казани «зацвели» и покрылись тиной на фоне аномально жаркой погоды. Так в Дирекции парков и скверов ответили жителям города, которые в соцсетях пожаловались на состояние озер на территории общественных пространств.

В числе вызвавших нарекания водоемов – озеро в парке им.Урицкого в Московском районе.

Фото из соцсетей

«Как сообщает Дирекция парков и скверов, к сожалению, такая ситуация происходит в связи со стойкой жарой и застоем воды», – ответили представители городской администрации жителям, пообещав сегодня провести очистку озера.

В пресс-службе дирекции «Татар-информу» пояснили, что очищают водоемы на территории общественных пространств не по запросу горожан, а по мере необходимости. Речь идет о водоемах в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, озерах в парке им.Урицкого и Комсомольское.

«С поверхности воды убирается мусор и тина: часть удается убрать прямо с берега, а в некоторых случаях для этих целей используется лодка», – отметили в пресс-службе дирекции.

Напомним, пока в Татарстане сохраняется аномально жаркая погода, однако уже к завтрашнему дню синоптики прогнозируют татарстанцам постепенное понижение температур с приближением холодного фронта.