Передышка после жары: метеоролог предупредил татарстанцев о приближении холодного фронта

На смену аномальной жаре, господствующей всю первую декаду в Татарстане, идет похолодание. Начнется оно с дождя, который может пройти в Казани предстоящей ночью, сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сегодня центр циклона находится в Чебоксарах, где температура составляет 16 градусов, у нас утром градусник показывал выше 30 градусов жары. В Казани погода изменится вечером, когда через регион пройдет холодный фронт. Соответственно, понизится температура», – сказал он.

В первую декаду в столице Татарстана средние температуры были выше климатической нормы на 5-6 градусов. Начало месяца было сухим и жарким, в республике был объявлен режим чрезвычайной ситуации, напомнил Переведенцев.

«Если раньше у нас господствовал антициклон, который создавал жару, то сейчас мы находимся в тыловой части циклона. На нас идут холодные воздушные потоки с севера», – добавил ученый.

Похолодание начнется в ночь со вторника на среду, в столице Татарстана ожидается дождь. Завтра среднесуточная температура в Казани будет ниже климатической нормы на четыре градуса. Резкий перепад температуры будет весьма ощутим. Однако в течение недели больше серьезных осадков в Казани не придвинется. Температура в ближайшую декаду в городе вернется к климатической норме.

«Это небольшая передышка после жары. Антициклон сменился циклоном, мы оказались в его тыловой части и сразу почувствуем понижение температуры. Со среды и до конца недели среднесуточные температуры будут чуть ниже климатической нормы, а потом вновь потеплеет», – отметил профессор КФУ.

Он напомнил, что среднесуточная температура в норме в июле в Казани составляет 20 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, сегодня и завтра республика окажется под влиянием сместившегося с юго-запада циклона и его атмосферных фронтов, поэтому погода кардинально изменится. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы с сильным ветром. Сегодня возможен град.

Температурный фон существенно понизится. Так, 12 июля температуры в ночные часы составят 11-16 градусов, а на востоке – до 21 градуса. Днем, под влиянием тыловой части циклона, температуры не превысят 18-23 градусов тепла.

13 июля по республике сохранится неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем. Ночью ожидается 9-14, а днем – 19-24 градуса тепла. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в последующие трое суток, 14-16 июля, будет отмечаться прохладная погода с температурами 10-15 градусов ночью и 20-25 градусов в дневные часы. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.