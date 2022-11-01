news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
1 ноября 2022  17:37

Власти Казани объяснили, как активировать транспортные карты для детей мобилизованных

news_top_970_100

Семьям мобилизованных жителей Казани в ноябре необходимо активировать транспортные карты, выданные детям для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Активировать транспортные карты нужно всего один раз за весь период, пояснили в Комитете по транспорту. Для этого в трамвае, троллейбусе или автобусе следует обратиться к кондуктору, предупредить его о функции «отложенное пополнение» и приложить транспортную карту к валидатору.

Также электронный проездной билет можно самостоятельно активировать на станциях метрополитена.

Водителей и кондукторов на всех предприятиях городского пассажирского транспорта проинструктировали о порядке перевозки детей мобилизованных горожан, подчеркнули в комитете.

Напомним,  электронные проездные билеты предоставляют право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для детей в возрасте с 8 до 18 лет включительно. По данным 10 октября в Казани выдали уже порядка 300 таких карт.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100