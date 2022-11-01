Власти Казани объяснили, как активировать транспортные карты для детей мобилизованных

Семьям мобилизованных жителей Казани в ноябре необходимо активировать транспортные карты, выданные детям для бесплатного проезда в общественном транспорте.



Активировать транспортные карты нужно всего один раз за весь период, пояснили в Комитете по транспорту. Для этого в трамвае, троллейбусе или автобусе следует обратиться к кондуктору, предупредить его о функции «отложенное пополнение» и приложить транспортную карту к валидатору.

Также электронный проездной билет можно самостоятельно активировать на станциях метрополитена.

Водителей и кондукторов на всех предприятиях городского пассажирского транспорта проинструктировали о порядке перевозки детей мобилизованных горожан, подчеркнули в комитете.

Напомним, электронные проездные билеты предоставляют право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для детей в возрасте с 8 до 18 лет включительно. По данным 10 октября в Казани выдали уже порядка 300 таких карт.