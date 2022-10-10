В Казани изготовили уже свыше 300 карт для бесплатного проезда детей мобилизованных

В Казани запустили новую льготу для детей мобилизованных – бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Опция доступна через предъявление соответствующей транспортной карты, которую можно получить на ребенка в его образовательном учреждении. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Бесплатный проезд на городском транспорте для детей мобилизованных предоставляется по транспортным картам с сегодняшнего дня. Данные электронные проездные билеты предоставляют право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для детей в возрасте с 8 до 18 лет включительно. Для детей до 7 лет проезд был бесплатным и до этого», – отметил Шакиров.

Он добавил, что действие льготного проезда не распространяется на междугородние автобусные маршруты. Для получения электронного проездного билета родителям нужно обратиться в общеобразовательное учреждение, подав соответствующее заявление.

«На текущий момент более 300 таких карт уже изготовлено, завершается их выдача. На предприятиях городского транспорта проведены дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составом», – заключил докладчик.

Мэр Казани Ильсур Метшин, который отметил важность инструктажа персонала учреждений (в том числе транспортных предприятий) по новым льготным мерам поддержки. «У всех должно быть максимально человеческое отношение. Нужно, чтобы было чуткое и внимательное отношение. Никакой бюрократии, никакого канцелярного подхода не включайте», – обратился к участникам совещания казанский градоначальник.

