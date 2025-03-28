news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 марта 2025 12:17

Власти Казани обсудили с жителями проблему закрытого ж/д перехода на ул. Хлебозаводской

Читайте нас в
Телеграм

Исполком Казани отреагировал на жалобы жителей ул. Хлебозаводской г. Казани, оставшихся без пешеходного перехода через железную дорогу, сообщают Вести Татарстан. Ситуацию взяли под контроль власти и представители РЖД.

Жители, возмущенные закрытием перехода, ранее провели массовый сбор. В ответ в исполкоме состоялась встреча, на которой обсуждали возможные решения. Среди предложений – изменение маршрута автобуса №63, обустройство удобной пешеходной дорожки к ближайшим переходам или строительство надземного перехода.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров предложил временно запустить школьные автобусы, так как большинство учебных заведений находятся по другую сторону путей. Также началось проектирование надземного перехода, хотя подобные планы РЖД обсуждаются с 2018 года.

Теперь жителям предстоит обсудить предложенные варианты и вновь встретиться с представителями властей.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что жители улицы Хлебозаводской в Казани столкнулись с серьезными трудностями – закрытие железнодорожного перехода, соединявшего два микрорайона, лишило их удобного пути к автобусной остановке.

#железная дорога #пешеходный переход #Московский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Семья врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

Семья врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

27 марта 2025
Названы невыгодные месяцы для отпуска в Татарстане

Названы невыгодные месяцы для отпуска в Татарстане

27 марта 2025