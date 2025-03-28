Власти Казани обсудили с жителями проблему закрытого ж/д перехода на ул. Хлебозаводской

Исполком Казани отреагировал на жалобы жителей ул. Хлебозаводской г. Казани, оставшихся без пешеходного перехода через железную дорогу, сообщают Вести Татарстан. Ситуацию взяли под контроль власти и представители РЖД.

Жители, возмущенные закрытием перехода, ранее провели массовый сбор. В ответ в исполкоме состоялась встреча, на которой обсуждали возможные решения. Среди предложений – изменение маршрута автобуса №63, обустройство удобной пешеходной дорожки к ближайшим переходам или строительство надземного перехода.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров предложил временно запустить школьные автобусы, так как большинство учебных заведений находятся по другую сторону путей. Также началось проектирование надземного перехода, хотя подобные планы РЖД обсуждаются с 2018 года.

Теперь жителям предстоит обсудить предложенные варианты и вновь встретиться с представителями властей.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что жители улицы Хлебозаводской в Казани столкнулись с серьезными трудностями – закрытие железнодорожного перехода, соединявшего два микрорайона, лишило их удобного пути к автобусной остановке.