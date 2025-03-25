В Казани закрыли пешеходный переход через ж/д пути, оставив жителей без удобного маршрута

Жители улицы Хлебозаводской в Казани оказались в безвыходной ситуации – железнодорожный переход, который соединял два микрорайона и вел к ближайшей автобусной остановке, был закрыт. Теперь путь даже до соседней улицы занимает не менее часа, сообщает «Вести Татарстан».

Местные жители десятилетиями пользовались этим маршрутом, но теперь вместо удобного перехода их встретил забор. «Мы просили цивилизованный переход, а в итоге получили его полное закрытие», – возмущаются горожане.

О грядущем перекрытии сообщил листок бумаги, приклеенный на скотч, а альтернативные пути оказались крайне неудобными. Например, ближайший переход расположен в четырех километрах, у Северного вокзала. Другой вариант – обход через поселок Левченко, что добавляет полтора километра к маршруту туда и полтора – обратно. Теперь путь до детского сада или работы может занять более часа.

Официальное объяснение Горьковской железной дороги – забота о безопасности.

«Свободного перемещения граждан на станции быть не должно», – заявил Евгений Ананьин, заместитель главного инженера Горьковской железной дороги казанского управления ГЖД.

Однако как теперь жителям добираться до работы и водить детей в школу, ответа пока нет. Люди обратились в РЖД, администрацию Московского района и прокуратуру с требованием построить хотя бы надземный переход.