Власти Казани не принимали никаких решений насчет изменения тарифа за парковку

Власти Казани не принимали никаких решений об изменении тарифа за пользование муниципальными парковками. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На сегодня решение об изменении тарифа за пользование муниципальными парковками не принято», - ответили журналисту редакции.

При этом последний раз тарифы на стоимость парковки в Казани повышали год назад – 1 августа 2023-го на 25 участках. На 3 из них цена выросла с 30 до 50 руб/час, еще на 20 местах стоимость выросла с 50 до 70 руб/час, а на 2 других - с 70 до 100 руб/час. С тех пор стоимость не менялась.

«Правильная тарифная политика сводится к задаче равномерного перераспределения припаркованных автомобилей на участках парковочного пространства. В результате мониторинга заполняемости парковочных мест специалистами регулярно проводится анализ на предмет количества припаркованных автомобилей на каждом участке, длительности их стоянки, изменения дорожной ситуации. Основными критериями правильно выбранного тарифа является оборачиваемость парковочных мест, а также их загрузка – она не должна превышать 85% и опускаться ниже 50%. Разработчиками КСОДД при создании таких условий рекомендовано изменение тарифа, как в сторону увеличения, так и снижения», - объяснили в мэрии.

Ранее в Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за парковку до 2027-го. По словам депутата Владислава Даванкова («Новые люди»), в Москве и в других российских городах каждый год растут тарифы на платный паркинг, причем темпы роста выше фактической инфляции. Так, за последний месяц только в столице России парковка подорожала на 272 улицах и сразу на 25% - до 600 рублей в час.