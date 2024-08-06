В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за парковку до 2027-го

Депутат Владислав Даванков («Новые люди») планирует внести в Госдуму проект закона об установлении до 2027-го моратория на повышение платы за парковку.

Как отметил спикер, в Москве и в других российских городах каждый год отмечают рост тарифов на использование платных парковок выше фактической инфляции. Так, за последний месяц только в столице России парковка подорожала на 272 улицах и сразу на 25% - до 600 рублей в час, приводит слова Даванкова ТАСС.

При этом реальные денежные доходы тех же москвичей выросли на 7,8% в 2023-м.

Даванков считает, что стоимость парковки будет и дальше дорожать, превышая рост реальных доходов россиян. При этом в ряде отраслей, где заметили аналогичную тенденцию, уже начали проверки, напомнил депутат.