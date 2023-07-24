Власти Казани назвали позитивные решения для территорий, не попавших в «Наш двор»

Для территорий столицы Татарстана, которые не попадают по ряду условий в республиканскую программу «Наш двор», необходим альтернативный проект. Такое предложение высказал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов.

«Говоря о проблемах, нужно выделить не менее важный вопрос благоустройства дворов, в которых ранее были выполнены работы по замене асфальтного покрытия. По условиям программы они не могут быть включены в программу „Наш двор“. Позитивным решением вопроса может служить запуск альтернативной программы дооборудования детских и спортивных площадок, либо [необходимо] изменение условий существующей программы», — озвучил Нурмухаметов свое предложение.

За три года в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах благоустроено 118 дворов на общую сумму 1,9 млрд рублей, обновлено 557 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, смонтировано более 1,6 тыс. светильников и 1,2 тыс. опор освещения, установлено 5,2 тыс. малых архитектурных форм.

По словам спикера, в 2023 году отремонтируют 49 дворов на сумму 703 млн рублей, улучшения затронут 129 домов и более 30 тыс. жителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все благоустроенные дворы Казани оборудуют видеокамерами.