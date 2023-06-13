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Власти Казани назвали победителей голосования по выбору объектов благоустройства
Вторая очередь бульвара по улице Серова стала победителем голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Об этом Комитет внешнего благоустройства Казани рассказал в своем телеграм-канале.
Всего за это общественное пространство отдали голос почти 112 тыс. казанцев. На втором месте оказалось общественное пространство у озера Большое Чайковое, на третьем — «свой вариант».
Выбор объектов продлился с 15 апреля по 30 мая, голосование проводилось в сервисе «Опросы жителей Республики Татарстан» портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ». Всего в Татарстане в онлайн-опросе приняли участие 363 тыс. жителей республики.
Объекты благоустройства будут приводить в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.
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