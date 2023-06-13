Власти Казани назвали победителей голосования по выбору объектов благоустройства

Фото: телеграм-канал Мэрии Казани

Вторая очередь бульвара по улице Серова стала победителем голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Об этом Комитет внешнего благоустройства Казани рассказал в своем телеграм-канале.

Всего за это общественное пространство отдали голос почти 112 тыс. казанцев. На втором месте оказалось общественное пространство у озера Большое Чайковое, на третьем — «свой вариант».

Выбор объектов продлился с 15 апреля по 30 мая, голосование проводилось в сервисе «Опросы жителей Республики Татарстан» портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ». Всего в Татарстане в онлайн-опросе приняли участие 363 тыс. жителей республики.

Объекты благоустройства будут приводить в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.