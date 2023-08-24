Власти Казани направят 40 млн рублей на ремонт крыши дома по ул.Чехова после пожара

В Казани проведут капитальный ремонт крыши дома №8/2 по ул.Чехова, пострадавшей при пожаре. Кроме того, будет восстановлена герметичность каналов дымоходов. На субсидии на проведение работ будет выделено 40,6 млн рублей из бюджета столицы РТ, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

«Финансовому управлению исполнительного комитета г.Казани (И.Р.Мухаметшин) увеличить ассигнования Администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета г.Казани на сумму 40 631 690,96 руб. для предоставления субсидии организациям в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта крыши с восстановлением герметичности кирпичных каналов дымоходов», — говорится в постановлении.

Напомним, что пожар в доме №8/2 случился вечером 14 июня. Огонь разгорелся в квартире на пятом этаже, а затем перекинулся на крышу. Жильцы были эвакуированы, никто из них не пострадал. В июле квартиры дома были вновь готовы к заселению.