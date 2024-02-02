Власти Казани намерены попросить снегоуборочную технику у руководства Татарстана

Казани не хватает крупногабаритной снегоуборочной техники, особенно остро это проявилось во время обильных снегопадов. Власти города намерены подготовить обращение в Правительство Татарстана, чтобы закупить недостающие машины. Об этом заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин на заседании штаба по уборке снега.

«Прошедший буран ярко высветил наши слабые места. Нашим МУПам не хватает техники. Будем всеми силами добиваться приобретения этой техники», — сказал мэр.

По его словам, план «Буран» позволяет арендовать технику у частных предприятий, которые пользовались случаем и сильно завышали цены. За час пользования машиной они просили 10 тыс. рублей.

По словам Метшина, в дни снегопадов число обращений жителей по уборке снега выросли в 8–10 раз.

«Важно, что обратная связь есть, важно, что мы в диалоге с нашими жителями. Была проведена титаническая работа. Миллион тонн снега мы никогда не вывозили с улиц Казани. А еще весь февраль впереди, половина марта. Поэтому продолжаем работать», — добавил глава города.

Ранее заместитель главы исполкома Игорь Куляжев сообщил, что город испытывает дефицит водителей снегоуборочных машин.