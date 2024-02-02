Исполком Казани об уборке снега: «Иногда техника простаивает из-за нехватки водителей»

Сегодня в столице Татарстана на 595 единиц снегоуборочной техники приходится 570 водителей и механизаторов. На оперативном заседании штаба по уборке снега заместитель главы исполкома Игорь Куляжев заявил, что ранее ставшая публичной проблема с обеспечением кадрами дорожной отрасли пока не решена.

«Конечно, в работе дорожных служб имеются серьезные проблемы. Мы их уже озвучили. При подготовке к зиме комиссиями была проверена вся техника, находящаяся на балансе наших дорожных предприятий. Она находится в исправном состоянии, но в то же время существует проблема обеспечения кадрами», — отметил Куляжев.

Спикер подчеркнул, что это люди, которые, как и все, нуждаются в отдыхе и нормативном рабочем дне. «Они тоже могут болеть, поэтому иногда техника просто простаивает из-за нехватки водительского состава», — пояснил замглавы исполкома.

Дефицит также связан со значительным недофинансированием отрасли за последние десять лет. Площадь дорожной сети города увеличилась на 13%, стоимость литра дизельного топлива выросла на 77%, зарплаты механизаторов стали больше почти в два раза, а финансирование расходов по уборке снега увеличилось всего на 39%.

«Как вчера было доложено на итоговой коллегии Минтранса РТ, в 2023 году средняя заработная плата в дорожно-строительном комплексе составила 83 тыс. рублей. В то время как на муниципальных предприятиях, задействованных в содержании дорожно-уличной сети, — 56 тыс. рублей, то есть на 48% меньше. Хотя условия труда порой тяжелее, чем у дорожных строителей», — констатировал спикер.

По словам Куляжева, предприятия, которые платят заработную плату водителям в 70 тыс. рублей, неконкурентоспособны на рынке труда, так как в организациях дорожно-строительной отрасли зарплата водителей с таким же напряженным графиком работы (до 12 часов в день) варьируется от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом средний возраст работников МУПов составляет 54–56 лет, многие старожилы начинают выходить на пенсию, а пополнение молодыми кадрами происходит буквально за счет единичных случаев.