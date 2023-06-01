Власти Казани могут ввести абонементы на платные парковки

Комитет по транспорту Казани изучает вопрос введения в городе абонементов на платные муниципальные парковки, сообщили представители мэрии. С таким предложением вышли горожане, которые живут неподалеку с такими стоянками.

Парковки в городе создают, том числе, на площадках, где до этого местные жители массово оставляли свои автомобили, отмечают казанцы. Они призвали создать систему, при которой платить за парковку можно раз в месяц и оставлять машину «в любое время в конкретной зоне».

«Что касается предложения по абонементу, передали Комитету по транспорту, вопрос с его введением рассматривается», – ответили представители мэрии в соцсетях.

На возмущения горожан в ответ на расширение платного паркинга, в мэрии напомнили, что автомобилизация за последние 15 лет выросла в 2,5 раза, из-за чего приходится «хоть как-то регулировать процесс».

«Проезжая часть городских улиц, даже в отсутствие дорожных запрещающих знаков, не должна служить местом для хранения транспортных средств», – подчеркнули в администрации.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Казани вновь расширят платное парковочное пространство – за счет бюджета и средств инвесторов в городе обустроят 684 новых парковочных машиноместа. Обозначается такой паркинг синей дорожной разметкой.