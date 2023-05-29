На нескольких улицах Казани откроются платные муниципальные парковки

В Казани расширят платное парковочное пространство. За счет бюджета и средств инвесторов в городе обустроят 684 новых парковочных машино-места, рассказывает мэрия столицы РТ.

Муниципальные парковки появятся на ул.Бондаренко (для посетителей поликлиники), Четаева (детского сада и школы), Абсалямова (парка «Ак чечеклер»), ул.Кутуя, Гвардейской, пр.Ямашева и ряде других, где расположены бизнес-центры и административные здания.

В исполкоме отметили, что эти участки решено сделать платными, чтобы посетители указанных учреждений могли оставить свои автомобили неподалеку. В бесплатном же режиме пространства для парковки «стали использоваться местом постоянного хранения авто жителей соседних домов».