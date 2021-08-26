Власти Казани изымут еще один садовый участок для возведения дублера Горьковского шоссе

Власти Казани намерены изъять еще один садовый участок площадью 452 кв. метра и нежилой дом, расположенный на нем, для строительства дороги – дублера Горьковского шоссе. Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов МО Казани.

Для муниципальных нужд путем выкупа будут изъяты «земельный участок кадастровый номер 16:50:190201:59 площадью 452,0 кв. м по адресу: г. Казань, Кировский район, сдт „Пролетарий“, участок 14 и дом (назначение — нежилое) кадастровый номер 16:50:190201:455 площадью 21,1 кв. м по адресу: г. Казань, снт „Пролетарий“, д.14», говорится в документе.

Четырехполосная дорога пройдет от улицы Несмелова до федеральной трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Строительство автодороги входит в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на всей протяженности дублера Горьковского шоссе в Казани будут установлены освещение и шумозащитные экраны.