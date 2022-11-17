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Ру Тат
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Недвижимость
17 ноября 2022  12:23

Власти Казани изымают участок на Бухарской на строительство Вознесенского тракта

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Власти Казани изымут земельный участок по улице Бухарская в связи со строительством участка Вознесенского тракта от Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. Об этом говорится в постановлении исполкома, опубликованном в электронном сборнике документов. 

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению», – сказано в тексте.

Согласно постановлению, на участке находятся трансформаторная подстанция, главный корпус административного здания (Бухарская, №3), котельная.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана изымают крупный земельный участок в Казани — его площадь превышает 5,8 тыс. кв. метров.

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