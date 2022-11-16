Власти РТ изымут крупный земельный участок в Казани на строительство Вознесенского тракта

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Власти Татарстана изымают крупный земельный участок в Казани — его площадь превышает 5,8 тыс. кв. метров. Земля принадлежит ООО «Альгор-Недвижимость», говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Изымаемая земля является частью более крупного участка площадью свыше 20 тыс. кв. метров.

В течение 30 дней Минземимущество РТ и Главтатдортранс подготовят соглашение об изъятии участка и направят его собственнику, а также выплатят ему возмещение.

Вознесенский тракт должен стать пятой «вылетной» магистралью Казани. Его строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: новая дорога примет транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское и Привольный.

