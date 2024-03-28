Власти Казани изымают квартиру в аварийном доме № 159 по ул. Приволжская

В Казани изымают земельный участок и жилое помещение дома № 159 по ул. Приволжская. Постановление опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, на основании постановления исполнительного комитета г.Казани от 08.04.2019 № 1216 „О признании многоквартирных домов № 153, 155, 157, 159 по ул.Приволжская аварийными и подлежащими сносу“, <...> учитывая <...> неисполнение собственником требования о сносе дома № 159 по ул. Приволжская, постановляю изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилое помещение дома № 159 по ул. Приволжская», — сказано в документе.

Отмечается, что для муниципальных нужд будут изъяты земельный участок под кадастровым номером 16:50:000000:36989 площадью 1 023,0 кв. метров, занимаемый домом № 159, а также квартира № 3 площадью 36,5 кв. метров (16:50:280545:53).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани изымают четыре участка и помещения в аварийных домах.