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Власти Казани изымают четыре участка и помещения в аварийных домах
В Казани изымают четыре участка, занимаемых аварийными домами, и помещения в них. Об этом говорится в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома.
Три из четырех объектов расположены по улице Авангардной. Это участок площадью 2530 квадратных метров под домом №56, признанным непригодным для проживания в декабре 2020 года. Также в муниципальную собственность перейдут семь помещений.
Площадь участка под домом №52 составляет 2631 квадратный метр. Объект тоже был признан аварийным в декабре 2020 года. Здесь будут выкуплены два жилых помещения — квартиры №13 и 14.
Квартиры №4 и 6 будут выкуплены для муниципальных нужд в подлежащем сносу доме №50. Также изъятию подлежит участок площадью 2187 квадратных метров.
Четвертый объект — дом №7 по ул.Адмиралтейской, который признан аварийным в мае 2020 года. Здесь будут изъяты участок площадью 1923 квадратных метра, а также 38 помещений.
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