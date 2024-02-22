Власти Казани изымают четыре участка и помещения в аварийных домах

В Казани изымают четыре участка, занимаемых аварийными домами, и помещения в них. Об этом говорится в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома.

Три из четырех объектов расположены по улице Авангардной. Это участок площадью 2530 квадратных метров под домом №56, признанным непригодным для проживания в декабре 2020 года. Также в муниципальную собственность перейдут семь помещений.

Площадь участка под домом №52 составляет 2631 квадратный метр. Объект тоже был признан аварийным в декабре 2020 года. Здесь будут выкуплены два жилых помещения — квартиры №13 и 14.

Квартиры №4 и 6 будут выкуплены для муниципальных нужд в подлежащем сносу доме №50. Также изъятию подлежит участок площадью 2187 квадратных метров.

Четвертый объект — дом №7 по ул.Адмиралтейской, который признан аварийным в мае 2020 года. Здесь будут изъяты участок площадью 1923 квадратных метра, а также 38 помещений.