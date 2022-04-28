Власти Казани изымут еще пять участков под строительство Вознесенского тракта

В Казани и Пестречинском районе изымут пять земельных участков под строительство участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 «Волга». Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Так, будет изъят участок площадью 585 кв. метров и находящиеся на его территории объекты недвижимости по улице Центральной в поселке Вознесенское, участки площадью 3 614 и 2 766 кв. метров в Казани. Последние два находятся в собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, в доверительном управлении у ООО «Управляющая компания „Капитал-Траст-Инвест“» ДУ Закрытый паевый инвестиционный комбинированный фонд «АС-Фонд Строительный». В долевой собственности фонда «АС-Фонд Строительный» находится и четвертый из перечисленных участков — 134 234 кв. метра земли в Казани, которые находятся в доверительном управлении у общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Капитал-Траст-Инвест“».

Кроме того, под изъятие попадает участок по улице Минской в Советском районе города. Его площадь составляет 4 790 кв. метров.

Минземимущество РТ оповестит собственников перечисленных участков.

Тракт станет пятой «вылетной» магистралью и позволит разгрузить Мамадышский тракт: он примет на себя транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское, Привольный.

