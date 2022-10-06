Власти Казани демонтируют шесть незаконных торговых точек, а также ряд гаражей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана демонтируют незаконно установленные торговые объекты и металлические гаражи. Список подлежащих сносу сооружений опубликован в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Всего должны быть демонтированы три неуточненных торговых объекта, автофургон, торговый киоск и торговый павильон. Их владельцы не установлены.

Сроки добровольного демонтажа этих сооружений истекут 10 октября. Крайние сроки принудительного сноса — 8 января будущего года.

Кроме того, предполагается снести железные гаражи, находящиеся на семи площадках в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города. В двух случаях речь идет об одиночных сооружениях.

Собственники гаражей также не установлены. При этом они обязаны добровольно демонтировать их в пятидневный срок после публикации решения о сносе (то есть до 11 октября). На принудительный демонтаж отводится 90 последующих дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что девять казанских домов признаны аварийными и подлежащими сносу.