news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
6 октября 2022  15:07

Власти Казани демонтируют шесть незаконных торговых точек, а также ряд гаражей

news_top_970_100

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана демонтируют незаконно установленные торговые объекты и металлические гаражи. Список подлежащих сносу сооружений опубликован в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Всего должны быть демонтированы три неуточненных торговых объекта, автофургон, торговый киоск и торговый павильон. Их владельцы не установлены. 

Сроки добровольного демонтажа этих сооружений истекут 10 октября. Крайние сроки принудительного сноса — 8 января будущего года.

Кроме того, предполагается снести железные гаражи, находящиеся на семи площадках в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города. В двух случаях речь идет об одиночных сооружениях. 

Собственники гаражей также не установлены. При этом они обязаны добровольно демонтировать их в пятидневный срок после публикации решения о сносе (то есть до 11 октября). На принудительный демонтаж отводится 90 последующих дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что девять казанских домов признаны аварийными и подлежащими сносу.

#демонтаж ларьков #демонтаж незаконно установленных киосков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100