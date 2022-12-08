Власти Казани демонтируют семь незаконно установленных киосков и автофургонов

В столице Татарстана демонтируют пять самовольно возведенных торговых объектов и два незаконно установленных автофургона. Это следует из распоряжения заместителя руководителя исполкома города, опубликованного в сборнике документов муниципалитета.

В большинстве случаев владельцы торговых точек, которые планируется снести, не установлены. Исключение составляют два киоска. Торговым объектом у дома №52 по улице Татарстан владеет индивидуальный предприниматель Р. Р. Исмагилов, а у дома №50б по улице Рихарда Зорге — ООО «Бесперебойное обеспечение легкового транспорта».

Собственники могут самостоятельно демонтировать эти сооружения с 8 по 12 декабря. Крайний срок принудительного сноса — 12 марта 2023 года.

При этом стоит отметить, что объекты на улицах Татарстан и Зорге уже предписывалось снести в конце августа. Тогда крайним сроком принудительного сноса для них было определено 20 ноября.