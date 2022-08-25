Власти Казани демонтируют 19 незаконных торговых точек, киосков и автофургонов

В Казани демонтируют незаконно установленные торговые объекты, киоски и автофургоны. Список подлежащих сносу сооружений опубликован в сборнике документов и правовых актов муниципалитета.

Всего должны быть демонтированы десять самовольно возведенных торговых точек, а также четыре незаконно установленных торговых киоска и пять автофургонов, следует из распоряжения заместителя руководителя исполкома города.

В большинстве случаев владельцы сооружений, которые планируется снести, не установлены. Впрочем, исключение составляют три торговых павильона. Торговой точкой на улице Декабристов владеют индивидуальные предприниматели В. А. Мендельсон и И. И. Френкель. Объект у дома №52 по улице Татарстан принадлежит индивидуальному предпринимателю Р. Р. Исмагилову, а у дома №50б по улице Рихарда Зорге — ООО «Бесперебойное обеспечение легкового транспорта».

Сроки добровольного демонтажа части сооружений уже истекли 22 августа, оставшихся — истекут 29 августа. Крайние сроки принудительного сноса — 20 и 27 ноября.

Кроме того, администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани планирует снести металлические столбики, цепи и барьеры парковок вблизи домов №3 и 5 по улице Восстания, а также металлический контейнер, металлические трубы с цепями и металлические столбики и цепи в трех других локациях. Их собственники не установлены.