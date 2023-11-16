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Новости Татарстана и Казани
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Власти Казани бесплатно предоставят еще 194 земельных участка многодетным
Для многодетных семей, постоянно проживающих в Казани, бесплатно предоставят еще 194 участка под строительство домов. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Согласно кадастровым номерам, указанным в документе, все участки расположены в дачном сельском поселении Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана.
Согласно постановлению 2013 года, льготой могут воспользоваться семьи с тремя и более детьми, постоянно проживающие на территории Казани.
Напомним, что в 2022 году более 200 многодетных семей Казани выбрали бесплатные участки, предоставляемые в рамках федерального закона. Ожидалось, что в текущем году на эти цели распределят еще 910 гектеров земель, на которых смогут поселиться около 3,7 тыс. семей.
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