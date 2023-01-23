В 2022 году более 200 казанских многодетных семей выбрали бесплатные земельные участки

По итогам прошлого года свыше 200 многодетных семей Казани выбрали бесплатные участки, предоставляемые в рамках федерального закона. В 2023 году для этих целей распределят еще 910 гектаров земли, что обеспечит участками порядка 3,7 тыс. семей. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов.

Он напомнил, что с 2012 года комитет занимается предоставлением бесплатных земельных участков многодетным семьям в рамках соответствующего федерального закона.

«В настоящее время общее количество многодетных семей, включенных в данные списки, составляет более 18 тыс. Начиная с 2012 года из указанного количества граждан бесплатные участки выбрали более 7,2 тыс. семей. Из них свыше 200 семей выбрали участки в прошлом году», – отметил докладчик.

В 2023 году комитет совместно с Минземимуществом РТ запланировал распределение новых территорий в Высокогорском районе, продолжится предоставление участков в Лаишевском районе.

«Площадь подлежащих распределению территорий составляет 910 гектаров. Это позволит обеспечить земельными участками порядка 3,7 тыс. семей», – заключил Ренат Галяутдинов.

