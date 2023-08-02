Власти Камско-Устьинского района добились приостановки земляных работ на берегу Волги

Администрация Камско-Устьинского района добилась того, чтобы гостиничный комплекс «Камский трофей» приостановил незаконные земляные работы на берегу Волги. Работы с перемещением больших объемов грунта собственник гостиницы начал вести без согласования с районом.

Из-за несанкционированных работ обрушился земной покров, который, в том числе, находится в ведении органа местного самоуправления. Появилась угроза, что могут рухнуть объекты находящегося рядом частного землевладельца. Чтобы избежать этого, он обратился в полицию.

Руководство района обратилось в суд, работы приостановились. Сейчас муниципальный район проводит работы по берегоукреплению.

Кроме того, исполком пгт Камское Устье направило в отношении ООО «Иновация» претензию и потребовало демонтировать и вынести канализационные колодцы, инженерные коммуникации и объекты не капитального строительства. В противном случае эти требования будет рассматривать суд.

Незаконно установленные колодцы мешают работам по берегоукреплению, пояснили специалисты. В целом этот вопрос находится на контроле руководства, добавили в администрации района.

Напомним, «Татар-информ» сегодня сообщил, что гостиничный комплекс «Камский трофей» уличили в разрушении берега Волги в результате незаконных раскопок. В ходе выезда на объект экологи обнаружили бетонированные колодцы на участке в прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища.