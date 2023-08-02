«Камский трофей» уличили в разрушении берега Волги в результате незаконных раскопок

Незаконные земляные работы, приводящие к обрушению берега Волги, обнаружили и остановили экологи в Камско-Устьинском районе Татарстана. Сделать это удалось благодаря бдительности местных жителей, сообщили сегодня в Минэкологии Татарстана. Работы проводил гостиничный комплекс «Камский трофей».

«К экологам поступило обращение местных жителей о проведении земляных работ с нарушениями природоохранного законодательства. Их проводил гостиничный комплекс „Камский трофей“. По мнению обратившихся, работы создают угрозу для жителей поселка Камское Устье. Инспекторы сразу выехали на место и обследовали территорию. Факт проведения земляных работ, которые привели к обрушению склона, подтвердился», — сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Также были зафиксированы и другие нарушения природоохранного законодательства. В частности, бетонированные колодцы на участке в прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища. Под землей были обнаружены трубы, стоки с которых могли выходить в береговую полосу Волги. Кроме того, обнаружен колодец и подземная труба для вывода стоков в сторону Куйбышевского водохранилища. Материалы переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.