Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцам из-за омикрон-штамма
В Израиле продлевают запрет на въезд для иностранных граждан до 29 декабря из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
Кроме того, Великобритания и Дания были внесены местными властями в список «красных стран», посещение которых для граждан Израиля запрещено.
Ранее туда также были включены Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и ОАЭ.
Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.