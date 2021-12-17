Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцам из-за омикрон-штамма

В Израиле продлевают запрет на въезд для иностранных граждан до 29 декабря из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Кроме того, Великобритания и Дания были внесены местными властями в список «красных стран», посещение которых для граждан Израиля запрещено.

Ранее туда также были включены Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и ОАЭ.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.