Власти Ивановской области подтвердили гибель экипажа Ил-22 во время мятежа

Во время вооруженного мятежа 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области. Появившуюся ранее в социальных сетях и Telegram-каналах информацию подтвердили в пресс-службе Правительства региона.

«<…> при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям», — сказано в сообщении.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера <…>. Вечная память героям», — приводит слова руководителя области пресс-служба.

Общее число погибших летчиков не уточняется. Воздушный командный пункт Ил-22М был сбит в субботу над Воронежской областью бойцами частной военной компании «Вагнер».

Неизвестно, какой именно воинской части принадлежал самолет. Военные блогеры и некоторые СМИ предполагали, что борт мог относиться к 2457-й базе боевого применения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, дислоцированной в Иванове.

Ранее Президент РФ Владимир Путин признал, что ряд российских летчиков погиб в противостоянии с мятежниками и пообещал, что будет сделано всё необходимое для поддержки их семей.