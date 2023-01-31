Власти Казани назвали причину затопления дороги на Меридианной

Улица Меридианная в Казани оказалась затоплена талой водой из-за того, что из строя вышли дождеприемные колодцы. Решением проблемы уже занимаются, заверили «Татар-информ» в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства.

«Эту информацию мы направили обслуживающей организации для оперативной очистки дождеприемных колодцев. Вероятно, на них образовалась наледь, которую необходимо сколоть, чтобы вода беспрепятственно уходила. Постараемся решить проблему в ближайшее время», – сообщила пресс-секретарь КВБ Лейсан Урманчеева.

Напомним, сегодня утром «Татар-информ» сообщил, что улицу Меоридианную затопило талыми водами, очевидцы выкладывали видео с залитыми водой дорогами в интернет. На некоторых участках воды настолько много, что она доходит до середины бампера авто.