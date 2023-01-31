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Происшествия
31 января 2023  15:36
Алексей Новиков

Казанцы сняли на видео затопленные талой водой улицы города

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Житель столицы Татарстана снял на видео затопленные талой водой улицы города.

По словам очевидца, видео было снято на улице Меридианной.

На кадрах видно, что машинам приходится буквально вброд «переплывать» затопленную улицу. На некоторых участках воды настолько много, что она доходит до середины бампера авто. Водители снижают скорость перед гигантской лужей, опасаясь получить гидроудар.

Пешеходам тоже приходится нелегко. Они, рискуя промочить ноги, побыстрее перебегают через затопленную проезжую часть.

#затопление улиц
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