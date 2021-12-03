Власти Германии ужесточили коронавирусные ограничения для непривитых

Власти Германии договорились ужесточить антиковидные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины (исключением станут продовольственные) будет только для вакцинированных и переболевших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. Канцлера Ангелу Меркель.

«Мы ограничим по всей стране доступ к мероприятиям культуры и отдыха — вне зависимости от заболеваемости они будут доступны только непривитых и переболевших», — сказала она по итогам совещания с главами регионов.

До этого похожие меры вводились в отдельных регионах, в частности, в Берлине и Баварии.

По словам Меркель, власти могут ввести дополнительное требование предъявлять свежий отрицательный результат теста на Covid-19. При этом ограничения для невакцинированных вводятся и в частной сфере. Так, в частном мероприятии смогут участвовать только представители двух домохозяйств, если в компании есть непривитые и не переболевшие. Это касается как мероприятий на воздухе, так и в помещении. Одна из семей в таком случае может быть представлена лишь двумя людьми, исключением являются дети младше 14 лет.

Во всех школах учащиеся должны будут носить маски независимо от класса обучения.

На сегодня в стране привились свыше 70% населения, при этом в уязвимых группах уровень вакцинации выше, чем в среднем по стране.

Ранее российский оперштаб сообщал, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России увеличился и достиг 51,8%. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить пик заболеваемости Covid-19.