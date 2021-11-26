В России коллективный иммунитет к коронавирусу вырос до 51,1%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 в России увеличился и достиг 51,8%. Это следует из данных федерального оперативного штаба.

Всего первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 69 486 166 жителей страны. Второй компонент получили 60 795 702 россиянина.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для борьбы с пандемией необходимо вакцинировать не менее 80% населения России.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер сообщил, что прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.