Telegraph: Макрон нарушил военное табу, отправив Киеву боевые пехотные машины AMX-10 RC

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, пишет Telegraph. Решение французского лидера «превзошло США, Германию и Великобританию», которые до этого момента были самыми активными странами по поставкам вооружения Украине, отмечают обозреватели издания.

«На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-миллиметровой пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — пишут обозреватели Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что 4 января Макрон заявил о решении передать Киеву бронемашины AMX-10 RC в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он не уточнил объемы и сроки поставок, но сказал, что переговоры между двумя сторонами продолжатся. Позднее сообщалось, что доставить военную технику Киеву могут в течение нескольких недель или месяцев.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.