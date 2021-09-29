Власти Германии объявили о непричастности к закрытию каналов RT на YouTube

Решение о закрытии каналов RT DE и DFP было принято самим видеохостингом YouTube, и власти Германии не имеют к нему никакого отношения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Здесь речь идет о решении YouTube против RT и, кажется, еще одного канала на основании правил YouTube. Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать этому», — цитируют его «Известия».

Зайберт также подчеркнул, что поводом для произошедшего не стали государственные меры.

О закрытии двух каналов, принадлежащих Russia Today, стало известно накануне. Роскомнадзор, комментируя ситуацию, заявил, что уже направил в компанию требования о снятии ограничений с каналов. Иначе самому YouTube будет грозить полное либо частичное ограничение доступа за нарушение прав на свободное распространение информации.