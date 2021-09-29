Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой за отказ восстановить каналы RT DE и DFP

В законодательстве РФ предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа в случае отказа компании Google восстановить немецкие YouTube-каналы RT DE и Der Fehlende Part и снять с них все ограничения, заявили в Роскомнадзоре. Соответствующее письмо было направлено в администрацию корпорации, передает ТАСС.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today, а также объяснить причины их введения», — сказано в сообщении федеральной службы.

В ведомстве пояснили, что действия администрации Google нарушают принципы свободного распространения информации и являются «актом цензуры» в отношении российских СМИ.

Отмечается, что аккаунты RT на YouTube неоднократно сталкивались с ограничением свободы размещения информации. В Роскомнадзоре напомнили, что за подобные нарушения интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и включен в соответствующий перечень.

Согласно российскому законодательству, корпорации Google может грозить штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, а при повторном отказе сумма штрафа может вырасти до 3 млн рублей.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что видеохостинг YouTube без возможности восстановления удалил два немецких канала RT DE и DFP.